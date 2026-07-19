Die nächste Attacke auf OpenAI, SpaceX und Meta rollt an: Die "China-Amazon" Alibaba schickt ein neues KI-Modell ins Rennen - kurz nach dem Kimi-Coup seiner Tochter Moonshot AI."Holy shit, Qwen 3.8 soll angeblich vor GPT-5.6 liegen und nur leicht hinter Fable 5 zurück! - 2,4T Parameter", so die ersten Kommentare von KI-Experten auf X. "Was zur Hölle, so eine verrückte Veröffentlichung an einem Sonntag?! Der Abstand zwischen US-Closed-Source und chinesischem Open Source werde immer kleiner.Vieles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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