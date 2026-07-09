© Foto: Thomas Banneyer/dpaKupfer steht wegen möglicher US-Zölle und KI-Risiken unter Druck. Doch die UBS bleibt bullish. Die hohen US-Lager lösen das Defizit nicht.Die UBS bleibt für Kupfer trotz der jüngsten Preisschwäche bullish. Die Analysten der Schweizer Großbank sehen mögliche US-Zölle zwar als kurzfristiges Risiko. Sie erwarten aber nicht, dass geringere Importe der Vereinigten Staaten die mittelfristigen Defizite am Kupfermarkt lösen. Im Mittelpunkt steht eine Präsidialerklärung vom 30. Juli 2025. Demnach sollte der US-Handelsminister dem Präsidenten bis zum 30. Juni 2026 einen Bericht zum heimischen Kupfermarkt vorlegen. Auf dieser Basis soll entschieden werden, ob ab dem ersten Januar 2027 ein gestaffelter …
Enthaltene Werte: US35671D8570,CA3359341052,CA8787422044,XC0005705XXX,XC0009656XXX,GB00BTK05J60Den vollständigen Artikel lesen
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