Algo Grande Copper: 8.000 Bohrmeter sollen jetzt Kupfer-Silber-Goldsystem erschließen

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Im Goldinvest.de-Interview spricht CEO Enrico Gay über die Ziele der aktuellen Bohrkampagne, die Bedeutung der bisherigen Explorationserfolge und warum das Management großes Potenzial im Adelita-Projekt sieht.

Algo Grande Copper (TSXV: ALGR; Frankfurt: KM00) treibt die Exploration auf seinem Adelita-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora weiter voran. Mit einem 8.000 Meter umfassenden Phase-II-Bohrprogramm will das Unternehmen die hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Entdeckung Cerro Grande erweitern, neue Zielgebiete erstmals testen und das Potenzial eines großflächigen Kupfersystems untersuchen.



https://goldinvest.de/videos/algo-grande-copper-vor-dem-naechsten-meilenstein-or-neue-bohrphase-in-sonora

Im Goldinvest.de-Interview spricht CEO Enrico Gay über die Ziele der aktuellen Bohrkampagne, die Bedeutung der bisherigen Explorationserfolge und warum das Management großes Potenzial im Adelita-Projekt sieht.

Mit der aktuellen Bohrkampagne möchte Algo Grande das geologische Potenzial des Projekts weiter definieren und gleichzeitig neue Entdeckungen entlang des über sechs Kilometer langen mineralisierten Korridors erzielen.

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