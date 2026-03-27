Pakete von Onlinehändlern, die in die EU eingeführt werden, dürften bald teurer für Konsumenten werden. Grund dafür ist eine neue Bearbeitungsgebühr. Im Kampf gegen die Flut kleiner Pakete aus Onlinekäufen aus Drittstaaten führt die EU eine neue Bearbeitungsgebühr ein. Ab 1. November soll die neue Abgabe für jedes im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkt gelten und von den nationalen Behörden erhoben werden. Darauf einigten sich Unterhändler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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