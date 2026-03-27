NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 Kronen auf "Underweight" belassen. Das Modeunternehmen habe durchwachsene Resultate für das erste Geschäftsquartal vorgelegt, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Sie sei sich zudem bewusst, dass die Schweden im Falle eines anhaltenden Konflikts im Nahen Osten einem im Branchenvergleich relativ hohen Ertragsrisiko ausgesetzt seien./rob/edh/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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