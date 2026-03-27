Mitteilung der UBM Development AG:
UBM mit Gewinn in 2025- € 3,9 Mio. Ergebnis vor Steuern, Umsatz um rund ein Drittel erhöht - Wohnungsverkäufe erneut auf über 450 Einheiten gesteigert - 32 % Eigenkapitalquote und liquide Mittel von € 118 Mio. - Pipeline von rund 2.000 Wohnungen in Österreich, Deutschland und Tschechien - Ausblick: Portfolio Re-Balancing mit klarem Fokus auf "Bezahlbares Wohnen"
Die UBM Development AG ("UBM") schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn vor Steuern (€ 3,9 Mio.) ab und über-erfüllt damit ihr ursprüngliches Versprechen. So konnte der Gewinn im vierten Quartal den Verlust des ersten Quartals über-kompensieren. Haupttreiber war der weiterhin starke Einzelverkauf von Wohnungen, der im Vergleich zum bereits starken Jahr 2024 nochmals um 12 % gesteigert werden konnte. Insgesamt wurden im Jahr 2025 452 Wohnungen verkauft und der Umsatz um 31,1 % erhöht. "Die Assetklasse Wohnen hat die Krise hinter sich gelassen. Haupttreiber sind ein rückläufiges Angebot, steigende Preise und eine ungebrochen hohe Nachfrage. Wer wartet, gewinnt nicht.", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler....Den vollständigen Artikel lesen ...
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