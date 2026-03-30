Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG



30.03.2026 / 16:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG Unternehmen: UBM Development AG ISIN: AT0000815402 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.03.2026 Kursziel: 31,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

'Bezahlbares Wohnen' im Zentrum der neuen Strategie



UBM hat am Freitag den Geschäftsbericht vorgelegt und eine neue Strategie angerissen, die sich auf das Thema 'Bezahlbares Wohnen' fokussieren wird. Bei einer Analystenveranstaltung am 16. April in Wien soll es dazu weitere Details geben.



Guidance 2025 erfüllt: Im Geschäftsjahr 2025 gelang UBM die Veräußerung von 452 (Guidance: > 450) Wohneinheiten. Aufgrund eines starken Q4 mit einem EBT von 7,7 Mio. EUR war UBM nicht nur im zweiten Halbjahr profitabel (EBT H2: 9,6 Mio. EUR), sondern auch das Gesamtjahres-EBT drehte mit 3,9 Mio. EUR in den grünen Bereich. Nach Steuern und Zinsen auf das Hybridkapital betrug das auf die UBM-Aktionäre entfallende Konzernergebnis -10,4 Mio. EUR. Das EPS verbesserte sich von -4,77 EUR auf -1,40 EUR.



Aufnahme von Genußrechtskapital i.H.v. 90 Mio. EUR geplant: UBMs Liquidität sank von 199,5 Mio. EUR auf immer noch beachtliche 117,7 Mio. EUR. Für 2026 ist die Ausgabe von Genußrechtskapital in Höhe von 90 Mio. EUR in Q2 geplant, welches vom Großaktionär IGO Ortner sowie PORR bereitgestellt werden wird. Damit sollte die Rückzahlung der im Mai fälligen Anleihe (72,7 Mio. EUR) sowie des Hybridkapitals (56,4 Mio. EUR) im Juni gewährleistet sein. Danach wird nach einer 50 Mio. EUR-Anleihe in 2027 erst wieder in 2029 Anleihekapital fällig.



Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios soll Cash freisetzen: UBM plant, neben Immobilienentwicklungen im Bereich 'Premium Living' auch eine Projektpipeline in der Kategorie 'Affordable Living' aufzubauen. Zur Finanzierung dieser Pipeline sollen Einheiten des Bestandsportfolios veräußert werden. Nach Abzug der entsprechenden Finanzierung sollte ein Verkauf zum Buchwert etwa 304 Mio. EUR Cash freisetzen, welches zukünftig zum Aufbau einer Projektpipline im Segment 'Bezahlbares Wohnen' in Höhe von etwa 800-1.100 Mio. EUR benötigt wird. Ebenso wurden mehrere Projektentwicklungen jetzt als nicht-strategisch eingestuft und sollen veräußert werden, woraus das Management weitere ca. 59 Mio. EUR an Liquiditätszufluss erwartet. Damit sinkt der Wert der bisherigen Pipeline von 1,9 Mrd. EUR auf zunächst etwa 1,1 Mrd. EUR, wovon 66% auf 'Premium Living' und 33% auf Office/Light Industrial entfallen. Diese soll zukünftig durch das neue Segment 'Bezahlbares Wohnen' ergänzt werden. In diesem Bereich sollen Wohnungen für etwa 5.000 EUR/qm angeboten werden und die oberirdischen Baukosten sollen dabei unter einen Wert von 2.000 EUR/qm gesenkt werden. 'Bezahlbares Wohnen' adressiert sicher eines der drängenden gesellschaftlichen Themen. Nach der Marktbereinigung aufgrund des jahrelang schwierigen Branchenumfelds für Immobilienentwickler sehen wir UBM hier in der Rolle, ein profitables Geschäftssegment aufzubauen.



Fazit: Wir begrüßen die strategische Unternehmensentscheidung, Mittel aus dem Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios (vor allem Hotels und Bürogebäude) zum Aufbau einer Pipeline im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' zu verwenden. Angesichts der zuletzt gestiegenen Kapitalmarktzinsen hat sich das Umfeld für eine Veräußerung von Hotels und Bürogebäuden allerdings sicher nicht verbessert. Vom Analystentreffen in Wien erwarten wir, Details zur Timeline zu bekommen. Bis dahin lassen wir unsere Prognosen sowie Kursziel von 31,00 EUR und das Anlageurteil 'Kaufen' unverändert.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News