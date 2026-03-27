Der Schweizer Pharma-Riese Novartis hält die Schlagzahl im Bereich M&A hoch. Nachdem das Unternehmen bereits am vergangenen Freitag eine milliardenschwere Akquisition im Bereich der Onkologie angekündigt hat, folgt eine Woche später die nächste im Forschungssegment der Immunologie respektive Allergologie.Novartis streckt seine Fühler nach Excellergy aus. Die Eidgenossen bringen bis zu zwei Milliarden Dollar in Form von Voraus- und Meilensteinzahlungen für den Zukauf ab, der im zweiten Halbjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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