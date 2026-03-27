Gütersloh (ots) -- Starkes internationales Wachstum bei Bertelsmann-Next-Geschäften mit neuem, vierten Next-Geschäft LetsTransport in Indien- Zwei neue thematische Fonds etabliert: Futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments mit Fokus auf KI-Unternehmen und Health Tech- Rekordinvestitionstätigkeit in Indien: knapp 100 Mio. Euro in 2025 investiert- Umsatz bei 623 Mio. Euro, Operating EBITDA adjusted bei 84 Mio. Euro- 51 Neu- und 23 Folgeinvestitionen in 2025- Insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro seit der Gründung von Bertelsmann Investments investiertBertelsmann Investments (BI) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit weiterem profitablem Wachstum und einer strategischen Weiterentwicklung seines Venture-Capital-Portfolios zurück. Der Umsatz von BI, der im Wesentlichen die Bertelsmann-Next-Aktivitäten in den Bereichen Mobile Ad Tech, HR Tech, Pharma Tech und Indien widerspiegelt, stieg organisch um 19 Prozent auf 623 Mio. Euro (Vorjahr: 563 Mio. Euro). Das Operating EBITDA adjusted verbesserte sich auf 84 Mio. Euro (Vorjahr: 75 Mio. Euro).Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Unsere Geschäftsjahreszahlen für 2025 belegen, dass der Ansatz von BI beim Aufbau von Unternehmen zu einem erheblichen profitablen organischen Wachstum führt. Wir haben Fortschritte bei unseren strategischen Initiativen erzielt, die unsere globale Investmentplattform weiter stärken. Unter anderem haben wir unser Engagement in Indien verstärkt, indem wir den Logistik-Marktplatz LetsTransport in unsere Wachstumseinheit Bertelsmann Next integriert haben. Gleichzeitig haben wir unsere Venture-Capital-Aktivitäten weiter ausgebaut und unsere Investitionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Gesundheitstechnologie durch zwei dedizierte Fonds verstärkt."Carsten Coesfeld weiter: "Seit dem Start im Jahr 2006 hat BI mehr als 2,1 Mrd. Euro in Unternehmen und Fonds investiert. Die Rückflüsse beliefen sich im gleichen Zeitraum auf rund 1,5 Mrd. Euro. Unter Einbeziehung der Investitionen im Wachstumsbereich Bertelsmann Next summiert sich das gesamte Investitionsvolumen von BI seit Gründung auf rund 2,3 Mrd. Euro."Im Geschäftsjahr 2025 ergänzte BI seine Venture-Capital-Aktivitäten neben den bestehenden regionalen Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) und Bertelsmann India Investments (BII) um zwei neue thematische Vehikel, die in den USA und Europa aktiv sind. Futurepresent investiert dabei schwerpunktmäßig in KI- und Technologieunternehmen, Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) bündelt alle Investmentaktivitäten im strategisch relevanten Gesundheitssektor. Insgesamt tätigte BI 2025 über seine globalen Venture-Fonds hinweg 51 Neuinvestitionen und 23 Folgeinvestitionen in junge Unternehmen. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das aktive Portfolio damit 307 Beteiligungen.Im Wachstumsbereich Bertelsmann Next setzte die Mobile-Ad-Tech-Plattform Applike 2025 ihr weltweit starkes organisches Wachstum fort und expandierte unter anderem weiter in Asien. Beim HR-Tech-Unternehmen EMBRACE wurde die Akquisition von Vocanto, einer E-Learning-Plattform für kaufmännische und gewerblich-technische Ausbildungsberufe, abgeschlossen. Die Pharma-Tech-Plattform cormeo vollzog die vollständige Übernahme von Docuvera sowie eine Mehrheitsbeteiligung an medicines.ie, Irlands führender Informationsplattform für Arzneimittelinformationen. In Indien erfolgte die Mehrheitsübernahme des Logistikmarktplatzes LetsTransport, der fortan den vierten Bereich des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next darstellt. Mit der ersten Komplettübernahme in Indien stärkt BI damit seine Präsenz in einem der attraktivsten Wachstumsmärkte der Welt und tritt in den stark skalierenden und attraktiven indischen Intra-City Logistikmarkt ein.Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Unsere Next-Geschäfte sind 2025 profitabel gewachsen. Gleichzeitig war 2025 das investitionsstärkste Jahr in der Geschichte von Bertelsmann India Investments. Die erfolgte Neuaufstellung im Venture-Bereich stärkt unsere Position in relevanten Zukunftsindustrien und -regionen sowie beim Aufbau technologischen und unternehmerischen Know-hows."Bertelsmann Asia Investments (BAI) investierte im vergangenen Geschäftsjahr unter anderem in DiDi Finance, die Fintech-Tochter von DiDi Global und einen der führenden Online-Kreditgeber in Lateinamerika, sowie in SparkView, eine KI-basierte Plattform für professionelle Video- und Filmeditierung. Mit Deepexi (KI) und Seyond (LiDAR-Technologie) gelangen zudem zwei erfolgreiche Börsengänge von Portfolio-Unternehmen an der Hong Kong Stock Exchange.Bertelsmann India Investments (BII) verzeichnete 2025 die höchste Investitionstätigkeit seiner Geschichte. Im Rahmen des Boost-Programms wurden knapp 100 Mio. Euro investiert, unter anderem in Snabbit, eine digitale Plattform zur Buchung von Haushaltskräften, sowie in Scimplify, einen B2B-Marktplatz für Chemikalien im Kontext der "Make-In-India"-Agenda.Der neu gegründete Fonds Futurepresent investierte in seinem ersten Jahr in den USA und Europa bereits in 14 Gründerteams mit Fokus auf KI in der physischen Welt, KI-Infrastruktur und branchenspezifische KI-Agenten. Zu den Beteiligungen zählt unter anderem General Intuition, das größte soziale Netzwerk für Computerspieler (Medal TV) mit einem einzigartigen Gameplay-Datenschatz, auf dessen Basis ein führendes Modell im Bereich physische KI entwickelt wird. Futurepresent investierte hierbei gemeinsam mit Khosla Ventures und General Catalyst.Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) tätigte mehrere Neuinvestitionen, unter anderem in Flinn, eine KI-Lifecycle-Managementplattform für Medizintechnikunternehmen. Zudem wurde das KI-Unternehmen Phare Health erfolgreich an den US-Marktführer R1 im Bereich Revenue Cycle Management veräußert.Im Berichtszeitraum öffnete BI zudem seinen Fonds Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) für einen breiteren Investorenkreis.Mit der strategischen Weiterentwicklung seiner Wachstumsfelder und Fondsaktivitäten unterstreicht Bertelsmann Investments auch im Jahr 2025 seinen Anspruch, neue Geschäftsfelder aufzubauen, innovative Technologien frühzeitig zu identifizieren und das Portfolio regional wie thematisch weiter zu diversifizieren.Über Bertelsmann InvestmentsBertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien (LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300 aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bertelsmann-investments.comPressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher/Communications Content TeamKommunikation Bertelsmann InvestmentsTelefon: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6244566