Alternative Anlagen bieten einen solchen Schutz, beispielsweise Infrastruktur, Transport und Wald, erklärt Lilia Peytavin von J.P. Morgan Asset Management. Die Finanzmärkte bleiben nach drei Wochen Konflikt im Iran weiterhin nervös. Die Aussicht auf eine schrittweise Wiederöffnung der Straße von Hormus überzeugt noch nicht ganz. Der Ölpreis liegt weiterhin bei rund 100 Dollar pro Barrel. Die Renditen zehnjähriger Anleihen steigen weiter an, und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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