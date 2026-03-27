Zürich - Zum Wochenschluss halten sich die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zurück. Mittelrweile geht die vierte Woche des Iran-Krieges zu Ende. Das Motto für den heutigen Handelstag: «Hoffnung und Skepsis in der Verlängerung», so ein Händler. Immerhin zeichnet sich für den SMI trotz der aktuellen Abgaben das erste Wochenplus in diesem Monat ab. Zunächst hatten die Investoren weltweit erleichtert auf die erneute Verlängerung des Ultimatums an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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