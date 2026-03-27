Die Welt ist besorgt über die Sperrung der Strasse von Hormus. Doch der eigentliche Engpass liegt woanders. Von Paola Bissoli, Aberdeen Investments (Schweiz) Die klassische Frage in Bezug auf Rohstoffe lautet: Gibt es genug davon? Heute stellt sich eine wichtigere Frage: Wer kann sie verarbeiten? Wer dies versteht, erkennt nicht nur die Ursachen der aktuellen Inflation, sondern auch die Quellen künftiger Renditen. Auch wenn die Ölförderung ausreicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab