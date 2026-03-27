Tagelang hing ein Buckelwal vor Timmendorfer Strand fest. Zuletzt wurde eine Rettungsrinne für das Tier gegraben. In der Nacht hat es sich nun freigeschwommen. Der in der Ostsee vor Timmendorfer Strand auf einer Sandbank festsitzende Wal hat sich in der Nacht zum Freitag befreit. Dies bestätigte der an einer Rettungsaktion beteiligte Biologe Robert Marc Lehmann. Das Tier konnte demnach mithilfe einer Rinne, die ein Schwimmbagger ausgegraben hatte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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