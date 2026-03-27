Kupfer-Schock! UBS warnt vor riesigem Defizit

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UBS schlägt Alarm: Kupfer könnte vor einer massiven Rally stehen. Die Bank hebt ihre Prognose deutlich an, sieht ein wachsendes Angebotsdefizit und erwartet Preise von bis zu 15.000 Dollar je Tonne bis 2027. Treiber ist die explodierende Nachfrage aus Industrie, KI und Energiewende, während das Angebot hinterherhinkt.

UBS schlägt Alarm: Kupfer könnte vor einer massiven Rally stehen. Die Bank hebt ihre Prognose deutlich an, sieht ein wachsendes Angebotsdefizit und erwartet Preise von bis zu 15.000 Dollar je Tonne bis 2027. Treiber ist die explodierende Nachfrage aus Industrie, KI und Energiewende, während das Angebot hinterherhinkt.

Die Investmentbank UBS hebt ihre Prognose für den Kupferpreis deutlich an und sieht den Industriemetallmarkt vor einem wachsenden Angebotsdefizit. Die Analysten erhöhen ihre Preisziele um 500 US-Dollar je Tonne und erwarten bis März 2027 einen Anstieg auf 15.000 US-Dollar. Damit würde Kupfer seine Rolle als Schlüsselrohstoff für Industrie und Energiewende weiter stärken.

Defizit treibt langfristige Perspektive

Während kurzfristig eine Phase der Konsolidierung erwartet wird - unter anderem bedingt durch saisonal schwächere Nachfrage rund um das chinesische Neujahrsfest - bleibt der strukturelle Trend intakt. UBS prognostizierte für 2025 ein leicht reduziertes Defizit von rund 200.000 Tonnen. Für 2026 hingegen wird die Angebotslücke deutlich größer eingeschätzt und könnte auf etwa 520.000 Tonnen anwachsen. Die Bank empfiehlt Investoren, an Long-Positionen festzuhalten. Die Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Kupfer für Infrastruktur, Elektrifizierung und Digitalisierung. Sollte sich das erwartete Defizit bestätigen, könnten steigende Preise weitreichende Auswirkungen auf Industrie, Inflation und Rohstoffmärkte haben.

Kupfermarkt droht strukturelles Defizit bis 2040

Die globale Kupferversorgung könnte laut aktuellen Analysen bis 2040 vor einer erheblichen Lücke stehen. Daten von der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigen, dass die Nachfrage bereits 2030 rund 31,3 Mio. Tonnen erreichen könnte, während das Angebot lediglich bei etwa 25,9 Mio. Tonnen liegen dürfte. Bis 2040 würde sich diese Diskrepanz weiter ausweiten.