Bis zu 36. 000 Euro pro Megawatt und Jahr - in günstigen Fällen könnte ein Batteriespeicher diese Größenordnung zusätzlich über die Bereitstellung von Momentanreserve verdienen. Das ist deutlich mehr, als viele bei einer Systemdienstleistung erwarten würden, für die kaum zusätzliche Batteriekapazität erforderlich ist. Seit dem 22. 01. 2026 wird Momentanreserve in Deutschland marktgestützt beschafft. Für Batteriespeicher eröffnet sich damit eine […]Bis zu 36. 000 Euro pro Megawatt und Jahr - in günstigen Fällen könnte ein Batteriespeicher diese Größenordnung zusätzlich über die Bereitstellung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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