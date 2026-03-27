Genf - Im vergangenen Jahr traten der von Isabelle Harsch geleiteten Kammer mehr als 392 neue Mitglieder bei, wodurch sich die Gesamtzahl der angeschlossenen Unternehmen auf über 2800 erhöhte. Die Genfer Industrie- und Handelskammer (CCIG) hat in den Räumlichkeiten der Genfer Verkehrsbetriebe (TPG) mehr als 700 Wirtschaftsvertreter und Politiker des Kantons versammelt. Anlässlich ihrer 161. Generalversammlung präsentierte die CCIG eine gestärkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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