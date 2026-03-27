Die Ergebnisse von TAKKT für das Geschäftsjahr 2025 zeigten nach den vorläufigen Zahlen keine größeren Überraschungen, jedoch belastet ein schwaches makroökonomisches Umfeld weiterhin die Performance. Der Handel zu Beginn des Jahres 2026 blieb unter dem Niveau des Vorjahres, was auf eine schleppende Erholung und einen schwachen Ausklang im vierten Quartal 2025 hinweist. Während in den Bereichen Industrie & Verpackung Europa sowie Büromöbel & Displays eine gewisse Stabilisierung erkennbar ist, bleibt der Bereich Foodservices (insbesondere in den USA) ein wesentlicher Belastungsfaktor. Die breite Prognosebandbreite für 2026 des Managements signalisiert anhaltende Unsicherheiten, wobei Umstrukturierungsmaßnahmen und strategische Exits das kurzfristige Wachstum und die Margen weiter einschränken. Unsere Schätzungen tendieren zum unteren Ende, mit einem Rückgang des Umsatzes um 5 % im Jahresvergleich, moderater Rentabilität (einschließlich einmaliger Effekte von etwa 12 Mio. EUR) und einem nahezu ausgeglichenen Free Cash Flow. Insgesamt wird 2026 als Übergangsjahr betrachtet, wobei eine Erholung und signifikantes Upside voraussichtlich bis 2027 verzögert werden, trotz fortlaufender Effizienzinitiativen. Nichtsdestotrotz bekräftigen wir unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem angepassten Kursziel von 4,50 EUR (zuvor 5,50 EUR), da wir ein positives Risiko-Rendite-Profil sehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/takkt-ag





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