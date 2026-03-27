WashTec hat starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 geliefert, mit einem Rekordumsatz von 498,6 Mio. EUR (+4,6 % im Jahresvergleich) und einem EBIT-Wachstum von 7,5 % auf 48,9 Mio. EUR, was die Margen auf 9,8 % anhebt. Die Leistung wurde durch Betriebseffizienz, Preisdiziplin und Effizienzgewinne vorangetrieben, während ein robuster Free Cash Flow von etwa 42 Mio. EUR eine höhere Dividende unterstützt. Obwohl das vierte Quartal aufgrund einer hohen Vorjahresbasis leichte Rückgänge zeigte, blieb der Auftragseingang stark, was den Auftragsbestand um 9 % im Jahresvergleich erhöhte. Das Wachstum wurde von den Bereichen Service und Verbrauchsmaterialien angeführt, wodurch der Anteil wiederkehrender Einnahmen auf 45,1 % gesteigert wurde, was die Resilienz und Margen verbessert. Mit einer soliden Sichtbarkeit des Auftragsbestands und einer fortgesetzten Cash-Generierung erwartet das Management weiteres profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2026, trotz makroökonomischer Unsicherheiten. Daher bestätigen wir unser KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 55,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag
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