T-Mobile US - TMUS: 5G & Sprint-Übernahme als Wachstumsmotoren?

Marktführer im US-Mobilfunk!

Ist die T-Mobile-US-Aktie (TMUS) für langfristige Anleger interessant? Solide Cashflows, steigende Margen, mögliche Aktienrückkäufe & Dividendenfantasie!

T-Mobile US (TMUS) - ISIN US5951121038

Rückblick: In der aktuellen Schwächephase des US-Gesamtmarktes präsentierte sich die T-Mobile- US-Aktie mit Relativer Stärke. Nach den Quartalszahlen vom 11. Februar zeigte sie positives Momentum und konnte zwischenzeitlich ein höheres Pivot-Tief formieren. Die Widerstandszone, bestehend aus den Tageskerzen vom Dienstag und Donnerstag sowie dem Gap Down der Vorwoche hemmt momentan die Entwicklung nach oben, sodass sich dort Momentum für einen Breakout aufstauen könnte.

T-Mobile-US-Aktie: Chart vom 26.03.2026, Kürzel: TMUS Kurs: 211.59 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb der genannten Widerstandszone übernehmen die Bullen vollends das Kommando und steuern bei der T-Mobile-US-Aktie als Kursziel das Pivot-Hoch vom 24. Februar an. Bis zu den Quartalszahlen am 28. April wäre Zeit für einen mehrwöchigen Swingtrade.

Mögliches bärisches Szenario

Ein weiterer Abverkauf an den nachrichtengetriebenen US-Börsen ist nicht auszuschließen. Ein Stop Loss knapp unter dem 50er-EMA im Chart der T-Mobile-US-Aktie dient dazu, entsprechende Verluste zu verhindern.

Meinung

Die T-Mobile US Inc. ist Marktführer im US-Mobilfunk und wächst weiter stark, gestützt durch Kundenzuwächse und den Ausbau des 5G-Netzes; das Unternehmen profitiert von Synergien aus der Sprint-Übernahme und steigert kontinuierlich Umsatz und Gewinn, wobei Analysten weiteres Potenzial sehen, auch wenn der Wettbewerb mit Verizon Communications und AT&T intensiv bleibt; die Aktie wird als attraktiv bewertet, da solide Cashflows, steigende Margen und mögliche Aktienrückkäufe bzw. Dividendenfantasie für langfristige Anleger sprechen, während Risiken vor allem in regulatorischen Eingriffen und Preisdruck liegen. Charttechnisch sehen wir Chance für weitere Kursanstiege, sofern der Gessamtmarkt Rückenwind liefert.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 233.14 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1112 Millionen USD

Meine Meinung zu T-Mobile US ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/t-mobile-us-inc-aktie-marktfuehrer-im-us-mobilfunk-mit/69002324

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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