Die Aktie der britischen Domino's Pizza Group plc - nicht zu verwechseln mit der ebenfalls börsennotierten amerikanischen Domino's Pizza, Inc. - steht seit einiger Zeit unter Druck. Trotz schwacher Konsumstimmung und steigender Kosten signalisiert die Bewertung inzwischen ein Niveau, das langfristig orientierte Investoren aufmerksam werden lässt. Während kurzfristige Belastungen das Geschäft bremsen, bleibt die Marktstellung des Unternehmens im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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