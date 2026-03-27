Die Aktie des US-Pharmaunternehmens Madrigal Pharmaceuticals hat einen kräftigen Kurssprung verzeichnet, nachdem Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch den Pharmariesen Eli Lilly aufkamen. Die Anteilsscheine legten im Handel um rund 12 Prozent zu und markierten damit den stärksten Tagesgewinn seit Wochen. Auslöser der Bewegung war ein Bericht des Marktspekulationsblogs Betaville, der Madrigal als potenzielles Übernahmeziel ins Spiel brachte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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