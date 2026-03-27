Das neue Förderprogramm für Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern startet am 15. April 2026. Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) stellt bis zu 500 Millionen Euro bereit. Ziel ist es, private Ladepunkte an Millionen Stellplätzen schneller auszubauen. Das Bundesministerium für Verkehr richtet den Fokus auf den Gebäudebestand. Rund 21 Millionen Wohnungen in Mehrparteienhäusern und etwa 9 Millionen zugehörige Stellplätze gelten als bislang unterversorgt. Gefördert werden private Ladepunkte, etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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