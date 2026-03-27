Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach einem durch Sondereffekte belasteten Jahr 2024 legt der Finanzkonzern 2025 ein starkes Comeback hin und überrascht mit einem massiven Gewinnsprung. Für Anleger rückt der Titel damit wieder stärker in den Fokus, denn die Kombination aus Wachstum, Stabilität und strategischer Neuausrichtung könnte für neue Fantasie sorgen. Gewinnsprung mit Signalwirkung für den Kapitalmarkt Das Zahlenwerk hat es in sich: Das IFRS-Konzernergebnis steigt von 35 Mio. Euro auf 121 Mio. Euro und hat sich damit mehr als verdreifacht. Auch das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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