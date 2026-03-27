Der Goldpreis ist zuletzt stark unter die Räder gekommen, doch dadurch kann sich eine Kaufchance für Investoren bieten - meint zumindest die US-Investmentbank Wells Fargo. Das spricht für eine 43-Prozent-Rallye. Der Goldpreis ist zu Anfang der Woche massiv unter Druck geraten und hat sich seitdem nur langsam erholt. Doch für Anleger könnte sich daraus eine geniale Kaufchance ergeben, meint zumindest die US-Investmentbank Wells Fargo. Gold: Darum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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