Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A460QR6/ WKN A460QR) mit einem Volumen von 650 Mio. Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Der Kupon liege bei 3,250% p. a. und werde jährlich gezahlt. Die erste Kuponzahlung sei am 24. März 2027 vorgesehen. Das Laufzeitende sei am 24. März 2031. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,54% (Stand: 26.03.2026, 9:57 Uhr). Die Deutsche Börse könne die Anleihe insgesamt ab dem 24. Dezember 2030 vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen, sofern sie dies 15 bis 30 Tage im Voraus ankündigt. Standard & Poor's bewerte die Deutsche Börse mit einem Rating von AA. (News vom 26.03.2026) (27.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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