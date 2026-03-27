© Foto: Markus Scholz/dpaDer Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Auftragseingang und Umsatz gesteigert, aber operativ weniger verdient. 2026 erwartet das Unternehmen wieder bessere Zeiten.Trotz eines enttäuschenden Geschäftsjahres 2025 blickt Jungheinrich zuversichtlicher nach vorn als erwartet. Der Hamburger Gabelstapler- und Intralogistikkonzern verfehlte beim Auftragseingang die Konsenserwartungen um rund zwei Prozent und meldete beim operativen Ergebnis sogar ein Minus von fast der Hälfte gegenüber dem Vorjahr. Doch das liegt vor allem an massiven Einmalbelastungen - und der Ausblick für 2026 fällt beim EBIT rund zwei Prozent besser aus als von Analysten …Den vollständigen Artikel lesen
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