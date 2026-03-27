RE Royalties Ltd.: RE Royalties kündigt strategische Überprüfung an, um Wege zur langfristigen Wertschöpfung zu evaluieren

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VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 27. März 2026 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF)(FSE:Y2V) ("RE Royalties" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Board of Directors (das "Board") eine formelle Überprüfung strategischer Alternativen (die "strategische Überprüfung") eingeleitet hat, um Möglichkeiten zur Maximierung des Shareholder Value zu identifizieren.

Im Rahmen dieses Prozesses wird das Board ein breites Spektrum potenzieller Alternativen bewerten, darunter unter anderem den Verkauf des Unternehmens, strategische Partnerschaften oder Co-Investment-Partnerschaften sowie Optimierungen der Kapitalstruktur durch Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen. Die strategische Überprüfung stellt eine natürliche Weiterentwicklung für RE Royalties dar, da das Unternehmen in sein elftes Geschäftsjahr eintritt und sich für zukünftiges Wachstum positionieren möchte.

Die strategische Überprüfung folgt einer formellen Empfehlung der Geschäftsführung. Es wurde ein Sonderausschuss des Boards ("Sonderausschuss") eingerichtet, um den Prozess zu leiten und die Bewertung zu überwachen, mit dem Ziel, eine Struktur sicherzustellen, die der langfristigen Wertschöpfung Vorrang einräumt.

Das Unternehmen hat sich im Rahmen seines Bekenntnisses zur Transparenz dazu entschlossen, die strategische Überprüfung offenzulegen. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass die strategische Überprüfung zu einer bestimmten Transaktion oder einem bestimmten Ergebnis führen wird. RE Royalties beabsichtigt nicht, über den Fortgang der strategischen Überprüfung zu berichten, es sei denn, das Board kommt zu dem Schluss, dass eine Offenlegung angemessen oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

"RE Royalties wurde auf den Grundsätzen disziplinierter Investitionen und aktiver Verantwortung im Bereich der erneuerbaren Energien gegründet, um langfristigen Wert für unsere Investoren zu schaffen", sagte Bernard Tan, Mitbegründer und Chief Executive Officer. "Da wir nun in unser 11. Geschäftsjahr starten, prüfen wir strategische Alternativen, um unsere Plattform als führendes Finanzunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien weiter zu nutzen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir optimal positioniert sind, um von der starken Nachfrage in diesem Sektor zu profitieren, das Wachstum zu unterstützen und über Jahrzehnte hinweg Wert zu schaffen."

"Wir verfügen derzeit über Absichtserklärungen im Wert von rund 20 Millionen $ für ein Portfolio hochwertiger, kurzfristig umsetzbarer Projekte in den Bereichen Solar, Wind, Energiespeicherung und dezentrale Energieerzeugung, wobei weitere potenzielle Investitionen in Höhe von 200 Millionen $ geprüft werden. Diese proaktive strategische Überprüfung konzentriert sich darauf, unsere Kapitalstruktur an die Reife und das wachsende Volumen unseres Geschäfts anzupassen", sagte Peter Leighton, Mitbegründer und Chief Operating Officer.

Während der gesamten strategischen Überprüfung konzentriert sich das Managementteam von RE Royalties weiterhin auf das Tagesgeschäft, die Umsetzung seiner Strategie und die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber Kunden, Aktionären, Anleihegläubigern, Partnern und Mitarbeitern.

RE Royalties konzentriert sich weiterhin darauf, Wachstum im Sektor der erneuerbaren Energien zu erschließen, indem es sein bewährtes Royalty-Finanzierungsmodell nutzt, um Entwickler und Betreiber zu unterstützen, langfristige wiederkehrende Einnahmen zu generieren und messbare ökologische und soziale Auswirkungen zu erzielen.

Das Unternehmen hat PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc ("PwC CF") als Finanzberater im Zusammenhang mit der strategischen Überprüfung beauftragt.

RE Royalties weist darauf hin, dass die Beauftragung eines Finanzberaters nicht als Hinweis darauf zu verstehen ist, dass eine bestimmte Transaktion angestrebt wird. Es kann weder garantiert werden, dass die strategische Überprüfung zu einer Transaktion oder einem anderen strategischen Ergebnis führen wird, noch können Angaben zum Zeitpunkt, zu den Bedingungen oder zum Abschluss eines solchen Ergebnisses gemacht werden.

Über RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet. Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbaren Erdgasprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.

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QUELLE: RE Royalties Ltd.