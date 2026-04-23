Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Donald Trump für einen Boom bei Erneuerbaren Energien und alternativen Mobilitätskonzepten sorgt? In Folge des von ihm angezettelten Kriegs am Persischen Golf und der steigenden Preise für fossile Energien steigt nicht nur der Absatz von Elektroautos und Wärmepumpen, sondern auch ein Umdenken in vielen Ländern ist spürbar. Das Interesse an Solar- oder Windenergie legt dabei massiv zu. Wer will sich schon dauerhaft abhängig machen lassen? Doch welche Firmen profitieren hiervon? Wir blicken auf die Aktien von BYD, RE Royalties und SMA Solar.Den vollständigen Artikel lesen ...
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