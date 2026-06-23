Man kann auch ganz ohne eigene Fabriken und Standorte Geschäftsmodelle aufbauen, die hohe Margen bringen. Am Kapitalmarkt sind das vor allem Unternehmen, die Lizenzgebühren oder Royalties kassieren. Unternehmen geben Kapital und beteiligen sich so an den Umsätzen des Geschäftspartners. In der Musikindustrie passiert dies schon lange, ebenso im Bergbau, der Chipindustrie, im Cleantech-Sektor oder der Pharmabranche. Für Anleger haben solche Unternehmen große Vorteile, denn sie tragen in den meisten Fällen nicht oder nur ein geringes operatives Risiko. Durch die oft über Jahre und Jahrzehnte laufenden Verträge sind zudem die Einnahmen sehr stabil. Während Bergbau- und Cleantech-Vertreter oft konstante Ausschüttungen bieten, nutzen Tech-Pioniere den Cashflow für massives Wachstum. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von ARM Holdings, RE Royalties und Franco-Nevada!
Enthaltene Werte: CA3518581051,CA75527Q1081,US0420682058Den vollständigen Artikel lesen ...
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