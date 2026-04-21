Geopolitische Erschütterungen treiben Öl- und Gaspreise auf Rekordniveaus, während Europa mit 583 Mrd. USD grüne Investitionen tätigt. Gleichzeitig explodiert der Strombedarf KI-gesteuerter Rechenzentren. Dieser Zangengriff macht die Erneuerbaren Energien unverzichtbar. Windkraft boomt, Solarpreise steigen, und Rohstoffengpässe verschärfen den Wettlauf um Technologievorsprünge. Wer jetzt die richtigen Player ins Visier nimmt, kann von dieser historischen Verwerfung profitieren. Wir sehen uns mit Nordex, RE Royalties und JinkoSolar drei Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien an und analysieren deren aktuelle Situation.Den vollständigen Artikel lesen ...
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