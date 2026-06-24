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zukunftsbilanzen.de
24.06.2026 06:46 Uhr
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Dividenden mit Substanz: Intesa Sanpaolo, DWS Group und RE Royalties im Check

Dividendenaktien haben in unruhigen Börsenzeiten einen entscheidenden Vorteil: Sie versprechen nicht nur, sie zahlen. Wer regelmäßige Ausschüttungen kassiert, ist weniger darauf angewiesen, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Der laufende Ertrag federt Kursschwankungen ab und sorgt für Planbarkeit. Doch nicht jede hohe Dividende ist eine gute Dividende. Entscheidend ist die Nachhaltigkeit der Ausschüttung. Im besten Fall vereint ein Unternehmen beides - eine attraktive Rendite und das Fundament, sie dauerhaft zu leisten. Genau das bieten die italienische Großbank Intesa Sanpaolo, der deutsche Vermögensverwalter DWS Group und der kanadische Erneuerbare-Energie-Spezialist RE Royalties. Drei Aktien, drei Risikoprofile - und jeweils gute Gründe, genauer hinzuschauen.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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