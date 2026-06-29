Bei der Energiewende geht es nicht länger nur um den Ausbau von Megawatt-Leistung, sondern um die Beherrschbarkeit der gesamten Systemarchitektur. Während Digitalisierung und Industrie den Strombedarf exponentiell steigern, werden Netze zum limitierenden Faktor und Serviceverträge zum Renditetreiber. Die Märkte erkennen, dass die eigentliche Wertschöpfung nicht in der bloßen Erzeugung, sondern in der Lösung von Engpässen, der Finanzierung von Bestandsanlagen und der dezentralen Absicherung der Versorgung liegt. Wir sehen uns drei Unternehmen an, die in den Bereichen aktiv sind. Nordex sichert die Windkraft-Erträge langfristig ab, RE Royalties finanziert die grüne Infrastruktur über wiederkehrende Einnahmen, und Bloom Energy liefert die dezentralen Kraftwerke für die nächste Versorgungsstufe.Den vollständigen Artikel lesen ...
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