Der Anbieter dynamischer Stromtarife Tibber hat die Situation für Haushaltskunden mit Elektroauto, Smart Meter und einem dynamischen Tarif analysiert. Die durch den Iran-Krieg verursachten Turbulenzen der Gas- und damit auch der Strompreise lassen sich demnach vor allem durch intelligente Steuerung der Ladevorgänge deutlich abmildern - oder sogar in Kostenminderungen umwandeln. Dass der Iran-Krieg vor allem wegen der Auswirkungen auf den Gasmarkt auch bei Strom zu teils erheblichen Preissteigerungen geführt hat, ist Teil der durch diesen Krieg ausgelösten Energiekrise. Die Börsenstrompreise verzeichneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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