FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 4455 (4810) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 415 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6300 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 395 (33880) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 395 (410) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5500 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DERWENT LONDON TO 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES POLLEN STREET GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4020 (4080) PENCE - CITIGROUP CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 45 (55) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1550 (1900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 175 (140) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 260 (255) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 840 (730) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6000 (6200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS FUTURE PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 466 (1220) PENCE - JEFFERIES RAISES MONY GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 230 (205) PENCE - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5760 (5120) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/BARCLAYS RAISES DERWENT LONDON TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 1740 (1640) PENCE - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 355 (370) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 425 (435) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1430 (1630) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAVILLS TO 'BUY' - PRICE TARGET 1040 PENCE
- DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 816 (850) PENCE - 'BUY'
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