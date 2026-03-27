Gold & Silber: Rendite-Turbo zünden: Ihre Chance auf überproportionale Gewinne

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Mit der Kombination aus einer moderaten Bewertung und dem bevorstehenden Produktionsstart bietet das Unternehmen Anlegern eine seltene Gelegenheit, frühzeitig von einer signifikanten Neubewertung zu profitieren

Liebe Leserinnen und Leser,

Discovery Silver (ISIN CA2546771072 WKN A3CM15) hat sich in kurzer Zeit neu positioniert: Weg von der Rolle als reiner Silber-Developer, hin zu einem Unternehmen, das mit echten Goldmengen und einem soliden Silber-Asset zwei Hebel gleichzeitig bedient. Der Schlüssel dafür ist der Schritt nach April 2025: die Übernahme des Porcupine Mine Complex von Newmont. Und genau diese "bimetall boost"-Logik wirkt in den Zahlen.

Porcupine: Der große Game-Changer für Goldproduktion in Ontario

Der Porcupine Mine Complex liegt im hochgradigen Stimans Mining District in Ontario, Kanada. Mit der Transaktion holt sich Discovery Silver mehrere etablierte Gold-Produktions- und Entwicklungsassets in das Portfolio. Dazu gehören unter anderem die Underground-Minen Hoelpont (laut Unternehmensangaben eine der hochgradigsten Goldquellen Kanadas), Borden und Palmer sowie die Palmer Open Pit Mine, die sich derzeit in der Ramp-up-Phase befindet.

Palmer wird, sobald alles voll hochgefahren ist, auf eine Größenordnung von rund 150.000 Unzen Gold pro Jahr ausgelegt. Das ist nicht nur ein Zuwachs, sondern ein potenzieller Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Produktionsmix.

Quelle Discovery Silver

Discovery Silver (ISIN CA2546771072 WKN A3CM15) kommunizierte bereits beim Erwerb von Porcupine offen: Die nächsten drei bis vier Jahre seien eine Investitionsphase, in der Wert aufgebaut wird. Und weil freie Mittel verfügbar sind, kann man schneller in Exploration und Kapitalprojekte rein.

Ein konkretes Beispiel: Statt wie früher diskutiert rund 50 Mio. USD pro Jahr in Expansions-/Capex-Themen zu stecken, plane man im laufenden Jahr nördlich von 65 bis 70 Mio. USD. Solche Zahlen sind wichtig, weil sie zeigen: Hier wird nicht nur "auf bessere Preise gewartet", sondern der Preis wird als Finanzierungshebel genutzt.

Discovery Silver hat mit einem technischen Bericht (PA-Level) die langfristige Perspektive für Porcupine beschrieben: Mining in zwei Underground-Minen bis 2030/2031 sowie weiteres Mining im Patmore Open Pit über 2047.

Aber der Anspruch geht darüber hinaus. McCooch skizzierte den zweistufigen Weg:

Longevity festigen: Durch Bohrungen soll überprüfbar werden, dass die geplante Lebensdauer auch geologisch belastbar ist. Ressourcen verlängern & ausbauen: Gleichzeitig arbeite man daran, Ressourcen bei den Bereichen Borden, Hoyle Pond ( Boyle Pond ) und Pamour zu erweitern.

Erst wenn Ressourcen und Reserven wachsen, kann Discovery anschließend systematisch die Produktion hochfahren. Parallel soll das Ganze responsible, safe und vor allem mit dem Ziel niedrigerer Kosten umgesetzt werden.

Vom Silberentwickler zum Goldproduzenten mit Cashflow in Rekordzeit

Wenn Porcupine das ist, was "Gold-Produktion jetzt" bedeutet, dann steht Cordero für "Silber-Upside, wenn die Preise mitspielen". Genau hier wird die Kombination interessant. Discovery Silver hat sich nicht nur neue Assets geholt, sondern gleichzeitig die finanzielle Grundlage dafür geschaffen, das operative Potenzial Schritt für Schritt in Ergebnisse zu übersetzen.

Und während neue Bohrziele und Ressourcenkonzepte auf Porcupine getestet werden, bleibt Cordero als großer, preissensitiver Hebel im Hintergrund. Zusammen ergibt das ein Setup, das nach "Stabilität plus optionalen Wachstumskurven" aussieht.

Neben Porcupine hat Discovery Silver ein großes Entwicklungsvorhaben in Mexiko: Cordero.

Cordero in Mexiko: Der Silber-Hebel mit beeindruckender Preis-Sensitivität

Das Unternehmen berichtete über positive Signale vom Staat, nachdem das Projekt rechtliche und technische Hürden im Wesentlichen erfüllt habe. Man warte jedoch noch auf einen finalen Umwelt-/Genehmigungsschritt.

Parallel sei man bereits im Prozess:

Antrag für eine Änderung der Landnutzung

Modifikationen im Feasibility-Study-Set-up und De-Risking

Upgrades der Kapitalkosten sowie detaillierteres Engineering für final permits

So stark Porcupine als Goldmotor auch ist, Discovery Silver (ISIN CA2546771072 WKN A3CM15) bleibt nicht beim Gold stehen. Das Unternehmen hält weiterhin mit Cordero eines der größten undeveloped Silberprojekte: gelegen im Herzen des zentralmexikanischen Silver Belt und damit in einer Region, die strategisch genau dorthin zeigt, wo die Silberwelt lebt.

Der wesentliche Punkt: Cordero ist nicht nur "groß", sondern auch skalierbar und preissensitiv. Das zeigt die Machbarkeitsstudie (veröffentlicht im Februar 2024) besonders deutlich.

Entwicklungsplan Cordero: 37 Millionen Unzen pro Jahr als Zielbild

Der Entwicklungsplan für Cordero zielt auf eine Produktion von durchschnittlich 37 Millionen Silber-äquivalent Unzen pro Jahr in den ersten 12 Jahren. Die Kosten sollen in den ersten acht Jahren zudem unter 12,5 US-Dollar je Unze All-in sustaining Costs liegen.

Zusätzlich nennt das Unternehmen eine niedrige Kapitalintensität und ein NPV zu Initial Capital Ratio von ungefähr 2 zu 1. Dazu kommt die Dimension "sozioökonomischer Nutzen" für Mexiko, was bei Projekten dieser Größe politisch und gesellschaftlich relevant ist.

Strategisch rundet ab, dass Cordero über die zweitgrößte Silber-Reservebasis unter den börsennotierten Silberproduzenten in Nordamerika verfügt. Das ist kein Nebensatz, sondern eine Aussage zur langfristigen Relevanz.

Was bedeutet das für Discovery Silver? Zwei Plattformen, ein Wachstumsansatz

Über das vergangene Jahr hinweg hat Discovery Silver den Wandel geschafft: vom reinen Silber-Developer zu einem wachsenden Gold-Producer. Diese Transformation verändert die Wachstumsdynamik spürbar. Wer vorher auf Entwicklung und zukünftige Schritte setzte, kann nun auf laufende Goldmengen und ein Portfolio mit zwei Rohstoff-Hebelwirkungen schauen.

Das "Warum" liegt auf mehreren Ebenen:

Porcupine liefert den Gold-Frame und damit eine reale Produktionsbasis.

und damit eine reale Produktionsbasis. Cordero bleibt der langfristige Silber-Treiber mit hoher Preishebel-Logik.

mit hoher Preishebel-Logik. Starke Liquidität bei null Verschuldung gibt der Strategie Tempo und Handlungsfreiheit.

gibt der Strategie Tempo und Handlungsfreiheit. Ressourcen-Conversion und Exploration in mehreren Zonen bieten die Chance auf systematisches Upside, nicht nur auf Zufallstreffer.

In der Gesamtschau entsteht ein bimetallisches Setup, das man so selten sieht: "cash-rich", "no Debt", kombiniert mit zwei Projekten, die jeweils unterschiedliche Marktzyklen abfedern können. Für Anleger heißt das im Kern: weniger ein "Single-Asset Wetten", mehr eine strukturierte Plattform-Story mit Gold-Execution und Silber-Upside.

NPV bei 22 US-Dollar Silber? Sehr konservativ. Und trotzdem stark.

Im Base Case wird mit einem Silberpreis von 22 US-Dollar pro Unze gerechnet. Das Ergebnis: ein After-tax NPV von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Das ist bereits beachtlich, aber vor allem dient es als Ausgangspunkt für die eigentliche Story.

In einem Sensitivitätsszenario bei etwa 75 US-Dollar Silber steigt das After-tax NPV auf ungefähr 5,9 Milliarden US-Dollar. Und das wird ausdrücklich als Illustration des Upsides bei aktuellen Silberpreisen verstanden, nicht als überarbeiteter "neuer" Base Case.

Quelle Discovery Silver

Operatives Upgrade: Exploration und Resource Conversion in mehreren Zonen

Seit Anfang November 2025 arbeitet Discovery Silver daran, Potenzial in mehreren Zielgebieten strukturiert zu heben. Der Fokus liegt auf Resource Conversion und Explorationsbohrungen in hochgradige Zonen, unter anderem bei Hoyle, Hoelpont, Borden, Palmer und Old Greek.

Und ja, es gibt bereits Meldungen zu mehreren hochgradigen Bohrtreffern. Das ist genau die Art von Fortschritt, die aus einem "Asset-Portfolio" nach und nach einen Produktions- und Werttreiber macht.

Dome Project: Eine zusätzliche Stellschraube direkt südlich des Komplexes

Nicht nur beim Kernkomplex wird gearbeitet. Südlich davon liegt das Dome Project. Dort startete Discovery Silver im späten September 2025 ein 7.500 Meter-Bohrprogramm, um eine neue Mineralressourcenschätzung zu unterstützen und gleichzeitig die Perspektive für weiteres Underground mining zu prüfen.

Eine Analyse von SCP Equity Research aus November 2025 bringt den möglichen Hebel auf den Punkt: Zusätzliche Produktion aus Dome von etwa 18.000 Tonnen pro Tag könnte die durchschnittliche jährliche Produktion in Porcupine um ungefähr 220.000 Tonnen erhöhen und die Lebensdauer des Komplexes um rund sechs Jahre verlängern.

Quelle: Discovery Silver

Wenn Porcupine das ist, was "Gold-Produktion jetzt" bedeutet, dann steht Cordero für "Silber-Upside, wenn die Preise mitspielen". Genau hier wird die Kombination interessant. Discovery Silver (ISIN CA2546771072 WKN A3CM15) hat sich nicht nur neue Assets geholt, sondern gleichzeitig die finanzielle Grundlage dafür geschaffen, das operative Potenzial Schritt für Schritt in Ergebnisse zu übersetzen.

Und während neue Bohrziele und Ressourcenkonzepte auf Porcupine getestet werden, bleibt Cordero als großer, preissensitiver Hebel im Hintergrund. Zusammen ergibt das ein Setup, das nach "Stabilität plus optionalen Wachstumskurven" aussieht.

Rendite-Turbo zünden: Ihre Chance auf überproportionale Rendite

2026 verspricht ein Durchbruchsjahr zu werden. Mit einer klaren Strategie, einer kerngesunden Bilanz und gebündeltem Expertenwissen im Rücken schickt sich das Unternehmen an, seine Projekte auf das nächste Level zu heben und seine Rolle als Top-Player im globalen Rohstoffmarkt zu festigen.

Discovery Silver vereint alle entscheidenden Faktoren, die ein Bergbauunternehmen für Investoren attraktiv machen. Besonders hervorzuheben ist das Cordero-Projekt, das durch eine seltene Kombination von Qualitätsmerkmalen besticht:

Kosteneffizienz: Niedrige Produktionskosten sichern die Marge.

Niedrige Produktionskosten sichern die Marge. Reinheit: Ein überdurchschnittlich hoher Silberanteil in der Gesamtproduktion.

Ein überdurchschnittlich hoher Silberanteil in der Gesamtproduktion. Substanz: Echte, langfristige Reserven statt bloßer Ressourcen-Spekulation.

Echte, langfristige Reserven statt bloßer Ressourcen-Spekulation. Timing: Unmittelbare Nähe zur Produktion (Near-Term Producer).

Unmittelbare Nähe zur Produktion (Near-Term Producer). Bewertung: Ein attraktives Einstiegsniveau mit erheblichem Nachholpotenzial.

An der Spitze steht mit Tony Makuch ein CEO, dessen nachweisliche Erfolgsbilanz im Sektor das Vertrauen in die Umsetzung massiv stärkt. Vor dem Hintergrund einer steigenden industriellen Silbernachfrage und geopolitischer Dynamik bietet Discovery Silver (ISIN CA2546771072 WKN A3CM15) eine exzellente Gelegenheit, überproportional vom kommenden Silberzyklus zu profitieren.

Eine seltene Gelegenheit für Investoren, bei einer moderaten Bewertung in ein Unternehmen mit erstklassigem Risiko-Rendite-Profil einzusteigen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen Ihre Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie die Webseite von Discovery Silver, um mehr über das Unternehmen und seine aktuellen Aktivitäten zu erfahren

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