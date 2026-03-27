© Foto: Marcus Brandt/dpaAstraZeneca erzielt mit dem Medikamentenkandidaten Tozorakimab einen Durchbruch bei der Lungenerkrankung COPD.AstraZeneca hat positive Ergebnisse für seinen Medikamentenkandidaten Tozorakimab zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) vorgelegt, wie Dow Jones berichtet. Wie der britische Pharmakonzern am Freitag mitteilte, erreichte der Wirkstoff in zwei klinischen Phase-3-Studien den primären Endpunkt. Demnach konnte Tozorakimab die jährliche Zahl moderater bis schwerer Exazerbationen senken. Dieser Effekt zeigte sich sowohl in der primären Patientengruppe ehemaliger Raucher als auch in der gesamten Studienpopulation, die frühere und aktuelle Raucher umfasste. Nach …Den vollständigen Artikel lesen
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