Die Erwartungen an Teslas Auslieferungen für Q1 2026 gehen stark auseinander und reichen von rund 365.000 bis unter 350.000 Fahrzeuge. Während Analysten noch moderaten Wachstum sehen, deuten Marktdaten und Prognosesenkungen auf eine schwächere Nachfrage hin, besonders in Europa. Gleichzeitig stabilisiert das Energiegeschäft die Perspektive, doch das Gesamtjahr bleibt stark von einer unsicheren zweiten Jahreshälfte abhängig.Zwischen 365.645 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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