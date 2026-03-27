DJ Lufthansa Group und Verdi erzielen Tarifabschluss für Bodenbeschäftigte

DOW JONES--Die Lufthansa Group und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben sich nach intensiven Verhandlungen auf einen Tarifabschluss für über 20.000 Bodenmitarbeiter in Deutschland geeinigt. Vergütungstarifvertrag (VTV) Boden hat eine Mindestlaufzeit von 26 Monaten, rückwirkend ab dem 1. Januar, und sieht Erhöhungen von insgesamt 4,6 Prozent vor, wie der Airline-Konzern mitteilte. Darüber hinaus wurden weitere Vereinbarungen getroffen, darunter eine Absicherung für Stationsmitarbeitende in Deutschland.

Die rund 20.000 Mitarbeiter entsprechen fast einem Fünftel der Konzernbelegschaft, wie die Lufthansa Group mitteilte. Sie arbeiten unter anderem beim Check-In und in der Kundenbetreuung. Zu Warnstreiks war es im Zuge der Verhandlungen nicht gekommen.

Im Einzelnen erhalten Mitarbeiter von Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo rückwirkend zum 1. Januar 2026 eine Vergütungserhöhung von 2,2 Prozent. Zum 1. März 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,4 Prozent.

Die Bodenbeschäftigten der Deutsche Lufthansa AG erhalten zum 1. Januar 2027 eine Vergütungserhöhung von 2,2 Prozent. Eine weitere Erhöhung um 2,4 Prozent erfolgt zum 1. März 2027. Die spätere Auszahlung der ersten Stufe der Vergütungserhöhung erfolgt angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Lage von Lufthansa Airlines.

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March 27, 2026 06:01 ET (10:01 GMT)

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