Zürich - Die Swiss und ihre Schwesterairline Edelweiss erhöhen ihre Treibstoffzuschläge wegen der stark gestiegenen Kerosinpreise nach Ausbruch des Iran-Kriegs. Dies hat die Lufthansa-Gruppe für ihre Fluggesellschaften beschlossen. «Aufgrund der aktuellen volatilen Situation in Verbindung mit den Auswirkungen auf den Ölpreis wurde die 'International Surcharge' entsprechend angepasst», erklärte ein Swiss-Sprecher am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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