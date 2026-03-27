Eigentlich hatten die Aktien von CTS Eventim positiv auf die Zahlen am Donnerstagabend reagiert. Am Freitagmittag kehrt sich aber die Situation vollkommen um und die Papiere verlieren 20 Prozent. Am Donnerstagabend nach Börsenschluss hatte CTS Eventim Zahlen vorgelegt, die zunächst mit einem Kursplus von 4 Prozent quittiert worden sind (mehr dazu hier). Am Freitag folgte auf die Euphorie aber der Schock und die Papiere verloren um 20 Prozent. Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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