Zürich - Der Krieg im Iran bleibt das bestimmende Thema an den Märkten. Er hält nun seit vier Wochen an. Zum Wochenschluss halten sich Investoren wieder zurück, nachdem sie zu Wochenbeginn noch aufgrund einer zaghaften Hoffnung auf mögliche Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien etwas mutiger bei Aktien zugegriffen hatten. Für den SMI zeichnet sich denn auch trotz der aktuellen Verluste auf Wochensicht die erste positive Bilanz in diesem Monat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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