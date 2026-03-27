Der Markt für PV-Produktionsanlagen steht vor einem massiven Wachstumsschub. Eine Studie von VDMA Services prognostiziert steigende Investitionen und zeigt zugleich strukturelle Schwächen Europas. Besonders gefragt sind neue Zelltechnologien und leistungsfähige Produktionsprozesse. PV-Produktionsanlagen: Investitionen steigen deutlichDer globale Markt für PV-Produktionsanlagen wächst in den kommenden Jahren stark. Laut der Studie "European Photovoltaics Machinery and Equipment Study" steigen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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