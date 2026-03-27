Berlin (www.anleihencheck.de) - Die globalen Finanzmärkte befinden sich in einem Umfeld wachsender Unsicherheit, so Sören Wiedau, CEFA bei der Weberbank, in der aktuellen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell".Die anhaltende Eskalation im Iran-Konflikt mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur und steigenden Öl- und Gaspreisen belaste die Risikobereitschaft der Anleger, während höhere Inflationsrisiken in Europa und ausbleibende Signale für baldige Zinssenkungen in den USA den Druck zusätzlich erhöhen würden. Zuletzt hätten Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran für eine Erleichterung an den Märkten gesorgt. Doch die fortgesetzte Eskalation in der Region und das gegenseitige Infragestellen diplomatischer Fortschritte würden weiter zu großen Verunsicherungen führen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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