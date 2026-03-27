BASF: Aktienverkaufe, Commerzbank: Durchsuchungen bei Jefferies & CTS Eventim
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|BASF findet Käufer für Produktionsanlagen in Höchst
|DJ BASF findet Käufer für Produktionsanlagen in Höchst
DOW JONES--Die Agrarsparte von BASF hat einen Käufer für seine Produktionsanlagen im Industriepark Frankfurt Höchst gefunden. Käufer ist eine...
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|BASF: Aktienverkaufe, Commerzbank: Durchsuchungen bei Jefferies & CTS Eventim
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|Tops & Flops KW 13/2026: Brenntag, BASF, Arm, SAP, Meta, Micron
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|BASF lowers stake in Harbour Energy to 35% after upsized placing
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|BASF verkauft für gut 250 Millionen Euro Aktien von Harbour Energy
|DJ BASF verkauft für gut 250 Millionen Euro Aktien von Harbour Energy
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF hat seine Finanzbeteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern...
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|BASF: Aktienverkaufe, Commerzbank: Durchsuchungen bei Jefferies & CTS Eventim
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|COMMERZBANK AG - Stabilität als strategische Phase
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|Brigitte Réthier wechselt von der Commerzbank in den Vorstand der KfW
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|Commerzbank: Jefferies im Visier der Aufsicht - Ärger auch für UniCredit?
|Zum Ende der Woche hat sich die Commerzbank-Aktie wieder von der 200-Tage-Linie entfernt. Die Unsicherheit über den Fortgang des Iran-Krieges hat gestern nun auch die US-Börsen erwischt und für sinkende...
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|Iran-Krise als Chance nutzen: Übernahmen bei Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit, RE Royalties und PayPal stehen im Raum
|Krieg, Zerstörung, Wiederaufbau von Infrastruktur - die Finanzbranche steht im Fokus. Ungeachtet vieler menschlicher Schicksale lässt steigender Kreditbedarf die Margen der Geldverleiher explodieren!...
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|CTS Eventim-Aktie stürzt nach Dividendenkürzung und schwachem Ausblick ab
|CTS Eventim stürzt nach schwachem Ausblick und Dividendenkürzung um 17?% ab. Doch trotz des Kursrückgangs bleiben Analysten überwiegend positiv. Die CTS Eventim-Aktie ist am Freitag mit einem kräftigen...
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|BASF: Aktienverkaufe, Commerzbank: Durchsuchungen bei Jefferies & CTS Eventim
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|AKTIE IM FOKUS 2: CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein
| (mehr Details und weitere Kommentare sowie aktueller Kurs) FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Jahresziele von CTS Eventim haben die Aktien des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters am Freitag...
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|Aktie von CTS Eventim bricht 20 Prozent ein: Nach Euphorie kommt der Schock
|Eigentlich hatten die Aktien von CTS Eventim positiv auf die Zahlen am Donnerstagabend reagiert. Am Freitagmittag kehrt sich aber die Situation vollkommen um und die Papiere verlieren 20 Prozent. Am...
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|11:39
|CTS Eventim AG & Co KGaA: Gute Ergebnisse im vierten Quartal 2025. Positives Momentum. KAUFEN.
|CTS Eventim (CTS) hat im vierten Quartal 2025 ein starkes Ergebnis vorgelegt. Der Umsatz wuchs um 19 % im Vergleich zum Vorjahr und übertraf die Konsensschätzungen um deutliche 12 %. Das bereinigte...
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