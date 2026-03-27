Die Analysten von Thema gehen davon aus, dass die Systemsicherheit mit Batteriespeichern allein nicht zu gewährleisten sein wird. Allerdings kann der Zubau von Speichern den künftigen Gasverbrauch und die CO2-Emissionen reduzieren. Deutschland wird auf absehbare Zeit Gaskraftwerke benötigen. Mit Batteriespeichern allein, lässt sich eine sichere Stromversorgung über das gesamte Jahr nicht gewährleisten. Zu diesem Schluss kommen die Analysten der Thema Consulting Group in ihrer aktuellen Untersuchung "The Interplay Between Batteries and Gas in Dunkelflaute Events". Sie haben dabei auch untersucht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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