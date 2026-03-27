Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag weiter nachgeben. Vor dem Wochenende hielten sich Marktteilnehmer angesichts des Irak-Krieges und des weiter gestiegenen Ölpreises zurück. «Die jüngste Verlängerung des Ultimatums durch Donald Trump sorgt nicht für Entspannung», so Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research. «Die erneute Fristverlängerung wirkt wie weniger ein diplomatischer Fortschritt als vielmehr wie ein Zeichen dafür, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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