ProSiebenSat.1 Media (PSM) hat die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die weitgehend im Einklang mit der vorläufigen Bekanntgabe stehen. Die Umsätze für das Gesamtjahr sanken um 6% im Vergleich zum Vorjahr auf 3,68 Mrd. EUR, während das bereinigte EBITDA um 28% im Jahresvergleich auf 403 Mio. EUR zurückging, was auf eine erhebliche Schwäche im margenstarken TV-Werbegeschäft und die De-Konsolidierung von Verivox zurückzuführen ist. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem operativen Cashflow von 228 Mio. EUR ab, was einem Rückgang von 20% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Obwohl die Nettoverschuldung im Jahresvergleich gesenkt wurde, verharrte die Verschuldungsquote auf einem höheren Niveau von 3,3x. Das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld bleibt fragil, und da kurzfristig keine Erholung erwartet wird, bleiben die Werbebudgets der Unternehmen eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund erwartet PSM ein leichtes organisches Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 (FY 25: -2% im Jahresvergleich), jedoch wird eine signifikanter Erholung des EBITDA nach dem schwachen Geschäftsjahr 2025 erwartet. Die allgemeine Sichtbarkeit der Erträge bleibt begrenzt. Wir passen unsere Schätzungen an und senken unser Kursziel auf 4,40 EUR (zuvor 5,10 EUR). Bleibt ein HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/prosiebensat-1-media-se





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