Die Heizungsmodernisierung hat 2025 rund 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Dennoch bleibt der Markt für neue Heiztechnik schwach, wie eine Studie im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie zeigt. Vor allem im Gebäudesektor wächst der Druck, die Modernisierungsrate deutlich zu steigern. Heizungsmodernisierung steigert CO2-Einsparung - aber zu langsamDie Heizungsmodernisierung hat im Jahr 2025 laut einer Studie von Frontier Economics rund 2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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