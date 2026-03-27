DJ PTA-Adhoc: 2invest AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

2invest AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025

Heidelberg (pta000/27.03.2026/12:46 UTC+1)

Die 2invest AG (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A3H3L44) hat ihr Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 bis 31.12.2025) mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 3,4 Mio. EUR (Vorjahr: 22,2 Mio. EUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen sowie Geldmarkfonds) in Höhe von 14,8 Mio. EUR (Vorjahr: 27,0 Mio. EUR) per 31. Dezember 2025 abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 8.891 TEUR (Vorjahr: 26.195 TEUR), diese bestehend im Wesentlichen aus Zuschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von 6.758 TEUR (Vorjahr: 1.555 TEUR), aus Wertpapierverkäufen in Höhe von 1.227 TEUR (Vorjahr: 24.287 TEUR) sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 821 TEUR (Vorjahr: 118 TEUR). Darüber hinaus enthält das vorläufige Jahresergebnis Personalaufwand von 150 TEUR (Vorjahr: 147 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen von 613 TEUR (Vorjahr: 702 TEUR) und ein Finanzergebnis von -3.937 TEUR (Vorjahr: -2.478 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von 217 TEUR (Vorjahr: 92 TEUR), Kosten der Kapitalmarktkommunikation in Höhe von 71 TEUR (Vorjahr: 52 TEUR), Bankgebühren in Höhe von 53 TEUR (Vorjahr: 48 TEUR), Buchhaltungs- und Prüfungskosten in Höhe von 37 TEUR (Vorjahr: 31 TEUR), eine Einzelwertberichtigung auf Zinsforderungen einer gehaltenen Anleihe in Höhe von 37 TEUR (Vorjahr: 91 TEUR) sowie aus Verlusten aus Aktienverkäufen in Höhe von 30 TEUR (Vorjahr: 47 TEUR).

Das Finanzergebnis in Höhe von -3.937 TEUR (Vorjahr: -2.478 TEUR) setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 6.095 TEUR (Vorjahr: 4.267 TEUR), sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen von 1.012 TEUR (Vorjahr: 891 TEUR) sowie aus Erträgen aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens von 1.146 TEUR (Vorjahr: 907 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2025 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 86.145 TEUR (31. Dezember 2024: 82.983 TEUR) aus.

Der Vorstand prognostizierte im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses (Geschäftsjahr 2024) ein Jahresergebnis im Bereich von -1,3 Mio. EUR bis +2,8 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Diese Schätzung wurde im Halbjahresabschluss 2025 erneut bestätigt. Mit dem vorläufigen Ergebnis von + 3,4 Mio. EUR wurde die Prognose übertroffen, im Wesentlichen aufgrund der außerordentlichen Zuschreibung auf die zuvor vollständig abgeschriebenen Anteile an der Wiluna Mining Corporation Limited, einem australischen Goldproduzenten, in Höhe von 2,5 Mio. EUR.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 27. März 2026 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

(Ende)

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Aussender: 2invest AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 2480 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Xetra Handelsplätze:

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March 27, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)