DJ PTA-AFR: 2invest AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
2invest AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Heidelberg (pta000/15.04.2026/17:18 UTC+2) - 2invest AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://2invest-ag.com/finanzberichterstattung/ Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
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Aussender: 2invest AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 2480 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Xetra Handelsplätze:
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(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 11:18 ET (15:18 GMT)